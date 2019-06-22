إصابة طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محيط قرية العالية جنوب مدينة الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 15:29
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المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: أي هجوم أميركي على إيران سيقابل بضرب مصالحها في المنطقة
إصابة طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محيط قرية العالية جنوب مدينة الحسكة
منذ 35 mins
22 June، 2019
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