إصابة طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محيط قرية العالية جنوب مدينة الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 15:29

إصابة طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محيط قرية العالية جنوب مدينة الحسكة

منذ 35 mins 22 June، 2019
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