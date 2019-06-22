مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية: إيران لن تكون البادئة بأي حرب لكنها ستواجه اي اعتداء اجنبي بكل قوة وحزم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 15:30

مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية: إيران لن تكون البادئة بأي حرب لكنها ستواجه اي اعتداء اجنبي بكل قوة وحزم

منذ 40 mins 22 June، 2019
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