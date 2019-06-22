استهدافات لخطوط إمداد ومقرات الإرهابيين بريفي إدلب وحماة

رداً على اعتداءاتها المتكررة بالصواريخ من مناطق انتشارها في منطقة خفض التصعيد على القرى والبلدات والنقاط العسكرية بريف حماة أطلقت وحدات من الجيش العربي السوري فجر اليوم سلسلة استهدافات لمقرات وخطوط إمداد إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي حماة وإدلب.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” تستقل آليات دفع رباعي مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف ادلب الجنوبي باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي.

وأفاد المراسل بأن الضربات أسفرت عن تدمير عدة آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين فيما تراجعت الآليات المتبقية إلى الخطوط الخلفية في قرية النقير بين منازل الأهالي.

وفى ريف حماة الشمالي طالت رمايات مدفعية الجيش تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” و “كتائب العزة” على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتي كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

وأوقعت ضربات الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين ودمرت منصات إطلاق صواريخ لهم في أطراف بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي وفي بلدة المسطومة ومحيط جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالة سانا