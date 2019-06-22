العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 15:29

العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 55 mins 22 June، 2019
زورق اسرائيلي
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 21/6/2019 الساعة 20,25، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100م، ولمدة 5 دقائق”.

واضاف البيان انه “ما بين الساعة 21,15 والساعة 22,00، أقدم زورق حربي مماثل على إطلاق عدة رشقات نارية وإلقاء قنابل صوتية فوق المياه الإقليمية اللبنانية”، وتابع “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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