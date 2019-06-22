العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 21/6/2019 الساعة 20,25، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100م، ولمدة 5 دقائق”.

واضاف البيان انه “ما بين الساعة 21,15 والساعة 22,00، أقدم زورق حربي مماثل على إطلاق عدة رشقات نارية وإلقاء قنابل صوتية فوق المياه الإقليمية اللبنانية”، وتابع “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام