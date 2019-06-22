المفتي عبد الله: “مؤتمر البحرين” ولد ميتا

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “مؤتمر البحرين الذي سيعقد في نهاية الشهر الحالي ولد ميتا وازداد موتا عندما بمعارضة الفلسطينيين له”.

وأكد المفتي عبد الله السبت “هذا المؤتمر فاشل لان الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي هو صراع على ارض احتلها الصهيانة وهجر منها اهلها”، وشدد على “حق العودة وان القدس عاصمة ابدية لفلسطين”.

وشلفت المفتي عبد الله الى “احقية القضية الفلسطينية وان تكون على جدول اعمال كل المؤتمرات العربية والاسلامية وان تكون عنوان وحدة العرب والمسلمين وان يتحدوا من اجل ايصال حقوق الشعب الفلسطيني”.

من جهة ثانية، وجه المفتي عبد الله “التحية والتقدير للجيش والقوى الامنية التي تقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واطماعه وتعدياته في لبنان”، واضاف “سنبقى الى جانب المقاومة والجيش في معركة التصدي مع العدو حتى تحرير كامل التراب الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام