بالصور…ما هي الطائرة الأمريكية المأهولة التي كانت بمرمى صواريخ الحرس الثوري؟

قال قائد قوات الجو –فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، الجمعة، “كان برفقة الطائرة الامريكية المسيرة طائرة من طراز p8 أيضاً وكانت في مرمى نيران صواريخ حرس الثورة الاسلامية”.

وأشار في تصريح على هامش الكشف عن حطام طائرة التجسس الأمريكية التي اسقطتها منظومة “سوم خرداد” يوم امس الخميس، “كان برفقة الطائرة الامريكية المسيرة طائرة من طراز p8 أيضاً وكان على متنها 35 شخصاً”.

وطائرة P-8 بوسيدون التي اشار إلها العميد حاجي زادة هي طائرة دورية بحرية صنعت من قبل شركة بوينغ حيث قامت في اول رحلة لها عام 2009 لتكون بديلاً عن الطائرات الاقدم مثل P-3اوريون.

ويمكن لهذه الطائرة التي يبلغ طول هيكلها 39/47 متراً وطول جناحها 17/64 متراً وارتفاعها 12/83 متراً ان تنفذ عملياتها في نطاق اكثر من 2200 كلم و يبلغ اعلى مستوى لتحليقها 12500 متر ويبلغ أقصى مدى لها 7،500 كيلومتر (مع خزانات وقود إضافية).

المهمة الرئيسية لهذه الطائرة هي الحرب المضادة للغواصات والحرب المضادة للسطح وبالإضافة إلى الاجهزة التجسس التي تضم أنظمة الاتصالات وأنظمة الرادار المتقدمة التي تمنحها قدرات الحرب الإلكترونية عالية المستوى، هي مزودة بصواريخ مضادة للسفن مركبة اسفل الجناح وداخل هيكل الطائرة.

وطائرة P-8 هي اول طائرة عسكرية في العالم صنعت بشكل خاص للقيام بعملية مشتركة مع الطائرات المسيرة وطالبت القوة البحرية الامريكية ان تنسق هذه الطائرة مع “غلوبال هوك”.

ويمكن عبر هذا التنسيق توجيه “غلوبال هوك” من داخل P-8 او من داخل مقر القيادة ويتم تلقي صور كاميرا ورادار “غلوبال هوك” في P-8 حيث يمكن كشف الهدف من قبل “غلوبال هوك” ويستهدف من قبل P-8.

المصدر: وكالة تسنيم