الامن الداخلي: توقيف سارق مطاعم وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت مطاعم ومحال سناك في مناطق متعدّدة من كسروان والمتن من قبل شخص مجهول الهوية، وكان آخرها بتاريخ 17/6/2019، حيث أقدم السارق على الدخول الى مطعم ذات شهرة في محلة زوق مصبح بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ من المال وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة”.

وتابعت المديرية في بيان لها “على أثر ذلك كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى ج. ق. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من اصحاب السوابق، إذ كان موقوفاً بجرم سرقة لمدة /7/ سنوات”.

واوضح البيان “جرى تحديد مكان إقامته في النبعة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بتاريخ 19/6/2019 في محيط مكان إقامته، وضبطت دراجته الآلية المستخدمة في عمليات السرقة، وعثرت بحوزته على حافظتي ذاكرة (USB)، مسروقتان من المطعم المذكور”.

ولفت البيان الى انه “بالتحقيق مع الموقوف اعترف بقيامه بأكثر من /12/ عملية سرقة ومحاولة سرقة من مطاعم ومحال “سناك” في مناطق جونية والكسليك وجعيتا والمنصورية والدكوانة، وانه نفذها بمفرده”، وتابع ان “المقتضى القانوني أجري بحق الموقوف وأودع مع المضبوط المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام