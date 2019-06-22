رد مصري سريع على صور “الطماطم المسرطنة”

بعد ترويج عدة صفحات ومواقع اجتماعية أخبارا تفيد بإصابة محصول الطماطم في مصر بمرض مسرطن، سارعت وزارة الصحة إلى كشف حقيقية هذه الأنباء.

وقال الدكتور محمد جبر، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، في تصريحه لموقع “مصراوي”، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة محصول الطماطم في مصر أو ما يتم تصديره، بمرض مسرطن، عار تماما عن الصحة.

ونشرت صفحات اجتماعية صورا تكشف كمية من الطماطم في مصر يغلب عليها اللون الأبيض، مما جعل البعض يعتقد أن هذا المحصول مصاب بمرض معين.

وذكر جبر “الأبيض الذي في قلب الثمرة مرض فسيولوجي”، مضيفا “القلب الأبيض للطماطم ظاهرة يطلق عليها مرض، لكنها لا تسبب أي أضرار سلبية على المواطن بأي شكل من الأشكال”، وأوضح أن السبب في هذه الظاهرة الارتفاع الحاد في درجة الحرارة، والذي يتسبب في نقص صبغة “اليكوبيين”، وهي المادة التي تجعل حبة الطماطم حمراء.

وختم حديثه بالقول “محصول العام الحالي في أفضل حال وهذه الظاهرة تحدث في كل الدول التي تزرع المحصول وتتأثر بارتفاع درجة الحرارة”.

المصدر: سكاي نيوز