المفتي دريان بعد اجتماع “مجلس القضاء الشرعي الأعلى”: لتفعيل عمل المحاكم ودور التفتيش

عقد “مجلس القضاء الشرعي الأعلى” في لبنان اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف ورئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية.

وتشاور المجتمعون في الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وحسن سير العمل فيها، واكد المفتي دريان على “أهمية تفعيل أداء العمل القضائي في المحاكم الشرعية ودور التفتيش فيها حرصا على نزاهة القضاء الشرعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام