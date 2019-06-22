غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد نهر الكلب باتجاه ذوق مكايل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 12:45
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المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: أي هجوم أميركي على إيران سيقابل بضرب مصالحها في المنطقة
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: إيران لن تبدأ أي حرب لكن أي خطأ للعدو سيواجه بردّ قويّ
منظمة الخرائط الإيرانية: الطائرة الأميركية سقطت فوق السواحل الإيرانية بين "منطقة كرتان" و"جبل مبارك"
مسؤولون وخبراء أميركيون: لو تمت الضربة على إيران لكان باستطاعة طهران إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي
نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب: من بين أسباب إلغاء الضربة على إيران الشكّ بانتهاك الطائرة الأجواء الإيرانية
نيويورك تايمز: الصحافي تاكر كارلسون أقنع ترامب بإلغاء الهجوم العسكري على إيران قبل 10 دقائق من تنفيذه
صحيفة الفايننشال تايمز الأميركية: تكتيكات طهران أربكت الرئيس الأميركي دونالد ترامب
موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر بريطانية: لندن رفضت الإستجابة للضغوط السعودية بشأن شنّ ضربات على أهداف إيرانية
ميدل ايست آي عن مصادر بريطانية: رئيس الاستخبارات السعودية يتوجه الى القدس ضمن جهود للحث على ضرب إيران
ميدل ايست آي: جهود رئيس الاستخبارات تشمل لقاءات مع الإسرائيليين ومستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون
رويترز: نحو 400 متعاقد من شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال سيغادرون من قاعدة أميركية شمال بغداد "بسبب تهديدات أمنية"
عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع تحالف العدوان في جبهة قانية في البيضاء
نائب وزير الخارجية اليمني: قادرون على إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة وبشكل منتظم على السعودية
نائب وزير الخارجية اليمني: ما نقوم به الآن ليس أكثر من رسائل سلام وضغط للتوقف على قتل شعبنا المظلوم
العفو الدولية: السلطات السعودية تواصل اعتقال الناشطة نسيمة السادة بحبس انفرادي منذ 11 شهرا دون تهمة او محاكمة
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم اختيار وزير الجيش "مارك إسبر" وزيرا للحرب
البيت الأبيض: السلطات الأميركية قررت تمديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية عاما آخر
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد نهر الكلب باتجاه ذوق مكايل
منذ 59 mins
22 June، 2019
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