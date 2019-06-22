الشركات التكنولوجية الصغيرة تخشى انتقام العمالقة

تخشى شركات التكنولوجيا الصغيرة انتقام عمالقة القطاع، مثل “غوغل” و”فيسبوك”، في حال تعاونت مع تحقيق السلطات الأميركية بشأن إساءة استخدام نفوذها في السوق، وفق ما قاله رئيس اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي التي تدير التحقيق.

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي فتحت تحقيقاً حول المنافسة في الأسواق الرقمية، في وقت مبكر من يونيو/حزيران الحالي، بعد فترة وجيزة من انتشار تقارير إخبارية أفادت بأن السلطات الأميركية تستعد لبدء تحقيق واسع النطاق وغير مسبوق حول شركات “أمازون” و”غوغل” و”فيسبوك”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس اللجنة الفرعية التي تتولى التحقيق، ديفيد سيسيليني، قوله إن شركات تكنولوجية صغيرة عدة تعتمد على عمالقة القطاع في جذب المستهلكين، مما يثير قلقها، وبالتالي يعزز المخاوف بشأن نفوذ هذه المنصات واحتكارها، وحجم الشركات العملاقة يمنحها القدرة على استبعاد المؤسسات الأصغر نهائياً من القطاع”.

وأشار إلى أنه تواصل مع معظم المنصات التكنولوجية الرئيسية، لم يحدد أيا منها، وأكدت له عزمها على المشاركة في التحقيق الذي يديره الكونغرس.

المصدر: العربي الجديد