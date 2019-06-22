زوارق الاحتلال الصهيوني الحربية تفتح نيران اسلحتها الرشاشه باتجاه مراكب الصيادين غرب بيت لاهيا ( قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 09:42

زوارق الاحتلال الصهيوني الحربية تفتح نيران اسلحتها الرشاشه باتجاه مراكب الصيادين غرب بيت لاهيا ( قناة الأقصى)

منذ 28 mins 22 June، 2019
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