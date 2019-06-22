صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب:من بين أسباب إلغاء الضربة على إيران الشك بانتهاك الطائرة للأجواء الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 09:43

صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب:من بين أسباب إلغاء الضربة على إيران الشك بانتهاك الطائرة للأجواء الإيرانية

منذ 1 ساعة 22 June، 2019
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