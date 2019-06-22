قرارات صهيونية بهدم ما يزيد عن 237 شقة جنوب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 02:28

قرارات صهيونية بهدم ما يزيد عن 237 شقة جنوب القدس المحتلة

منذ 32 mins 22 June، 2019
أخبار موقع المنار

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