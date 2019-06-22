واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 00:57
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واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء
منذ 14 mins
22 June، 2019
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