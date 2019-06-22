#الحديدة: قوى العدوان يستهدفون بـ10 صواريخ كاتيوشا أحياء سكنية متفرقة في منطقة 7يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2019 - 00:57

#الحديدة: قوى العدوان يستهدفون بـ10 صواريخ كاتيوشا أحياء سكنية متفرقة في منطقة 7يوليو

منذ 1 ساعة 21 June، 2019
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