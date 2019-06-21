العدو الاسرائيلي يعتدي على السيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية في خرق فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الجمعة الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 20/6/2019 الساعة 18.35، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب لبنان)، لمسافة حوالى 100 مترا، ولمدة 5 دقائق. واستعمل عناصر المركب مكبرات صوت، وقاموا بإطلاق صفارات إنذار.

ولفت البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام