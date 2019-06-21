روسيا: مرسوم رئاسي يمنع رحلات الطيران الى جورجيا

أعلن الكرملين أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما حول اجراءات معينة لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية والمرسوم يخص جورجيا”.

وقال الكرملين في بيان له الجمعة “الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما حول اجراءات معينة لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية”.

واشار البيان الى أنه “بموجب المرسوم الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة وهيئات سلطة الدولة للأقاليم الروسية والهيئات الحكومية الأخرى وهيئات الحكم الذاتي والشخصيات الاعتبارية والمنظمات والأفراد الخاضعة للتشريعات الروسية، يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي (بما في ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا”.

واضاف البيان أن “المرسوم يوصي منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر خلال فترة الحظر المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا المرسوم ، بالامتناع عن بيع المواطنين المنتجات السياحية التي توفر النقل (بما في ذلك التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا”.

المصدر: سبوتنيك