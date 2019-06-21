البيت الأبيض : ترامب وولي العهد السعودي بحثا “التهديد” الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 21:55

البيت الأبيض : ترامب وولي العهد السعودي بحثا “التهديد” الايراني

منذ 50 mins 21 June، 2019
أخبار موقع المنار

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