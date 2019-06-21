لبنان: جرحى بحوادث سير في عدد من المناطق

أصيب عدد من الاشخاص بجروح نتيجة وقوع حوادث سير في العديد من المناطق اللبنانية الجمعة.

فقد أفادت غرفة التحكم المروري في لبنان عن “وقوع جريح نتيجة تصادم بين 4 سيارات على اوتوستراد جونية المسلك الغربي”.

تابعت الغرفة ان جريحا وقع نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب.

واضافت الغرفة ان شخصا اصيب بجروح نتجية حادث تدهور سيارة على طريق عام جويا – وادي جيلو جنوب لبنان.

وأفادت الغرفة عن وقوع جريح بحصول حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الخراب – صور.

كما أشارت الغرفة الى ان حادث تصادم وقع بين مركبتين داخل انفاق المطار والاضرار اقتصرت على الماديات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام