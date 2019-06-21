القومي: كل من يسير بركب “صفقة القرن” خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2019 - 20:24

القومي: كل من يسير بركب “صفقة القرن” خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي

منذ 1 ساعة 21 June، 2019
الحزب القومي
لبنان

ثمن عميد الإعلام في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” معن حمية “مبادرة عقد اللقاء الإعلامي الموسع في بيروت رفضا لصفقة القرن”.

ورأى حمية الجمعة أن “المشاركة الإعلامية – السياسية الواسعة والحاشدة في اللقاء، بعثت برسالة قوية للمطبعين والمتآمرين والخونة، فحواها أن فلسطين كل فلسطين جوهر قضيتنا وأن كل من يسير في ركب صفقة القرن خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي”.

واضاف حمية “المطلوب هو القيام بمبادرات ولقاءات مماثلة في كل الساحات العربية، حيث لوسائل الإعلام والإعلاميين في العالم العربي دور أساسي في هذه المواجهة لافشال صفقة القرن، والكل مُطالب بحشد الطاقات في هذه المواجهة المصيرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

الحزب القومي

“القومي”: نقف بجانب فنزويلا ضد التدخل الاميركي السافر

دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان “تدخل الولايات المتحدة الأميركية السافر في شؤون فنزويلا الداخلية ووقوفها وراء الانقلاب الفاشل ومحاولاتها المستمرة للنيل من أمن واستقرار فنزويلا”. ورأى القومي في بيان له الاربعاء أن “السياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد فنزويلا وسائر الدول التي ترفض الهيمنة الأميركية سياسات تضرب ...