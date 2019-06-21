القومي: كل من يسير بركب “صفقة القرن” خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي

ثمن عميد الإعلام في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” معن حمية “مبادرة عقد اللقاء الإعلامي الموسع في بيروت رفضا لصفقة القرن”.

ورأى حمية الجمعة أن “المشاركة الإعلامية – السياسية الواسعة والحاشدة في اللقاء، بعثت برسالة قوية للمطبعين والمتآمرين والخونة، فحواها أن فلسطين كل فلسطين جوهر قضيتنا وأن كل من يسير في ركب صفقة القرن خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي”.

واضاف حمية “المطلوب هو القيام بمبادرات ولقاءات مماثلة في كل الساحات العربية، حيث لوسائل الإعلام والإعلاميين في العالم العربي دور أساسي في هذه المواجهة لافشال صفقة القرن، والكل مُطالب بحشد الطاقات في هذه المواجهة المصيرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام