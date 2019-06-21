شاهد: حريق ضخم في مصفاة نفط في فيلادلفيا الاميركية

نشب حريق كبير في مصفاة نفط في فيلادلفيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة صباح الجمعة الباكر لترتفع ألسنة لهب هائلة في السماء ما أدى الى غلق الطرقات المجاورة .

وتداولت وسائل الاعلام الاميركية وشبكات التواصل الاجتماعي مشاهد كرة نار ضخمة تشكلت في السماء.

وقالت ادارة المصفاة أنها بصدد احصاء العاملين في المكان بحسب القناة.

واندلعت النار نحو الساعة 04.00 صباح الجمعة ثم وقعت سلسلة انفجارات. ويشاهد الحريق من عدة كيلومترات.

وادى هذا الحريق الى ارتفاع سعر البنزين في الاسواق المالية. وارتفعت عقود تموز/يوليو في الولايات المتحدة بنسبة 4.5 بالمئة نحو الساعة 12.30 ت غ. وباكثر من

3.5 بالمئة نحو الساعة 13.45 ت غ.

ومصفاة بي اي اس التي تم تشييدها قبل 150 عاما هي أهم مصافي الساحل الشرقي للولايات المتحدة بحسب موقعها على الانترنت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + قنوات