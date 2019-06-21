البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: سنطلع مجلس الأمن على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 18:53

البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: سنطلع مجلس الأمن على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران

منذ 33 mins 21 June، 2019
أخبار موقع المنار

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