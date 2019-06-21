واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 18:53

واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين (رويترز)

منذ 35 mins 21 June، 2019
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