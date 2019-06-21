الصحة الفلسطينية: إصابة 7 بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال خلال الاعتداء على المشاركين بفعاليات الجمعة الـ 63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2019 - 18:53

الصحة الفلسطينية: إصابة 7 بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال خلال الاعتداء على المشاركين بفعاليات الجمعة الـ 63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

منذ 60 mins 21 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة