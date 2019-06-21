رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام : نجدد تأكيدنا على التزامنا باتفاق السويد ومساراته في اتفاق الحديدة مع احتفاظنا بحق الرد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 18:53
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ظريف في تغريدة على تويتر: لا نسعى للحرب لكن سندافع ببسالة وحمية عن سماء إيران وأراضيها ومياهها الاقليمية
مصدر في الخارجية الإيرانية ينفي ما تردد أن ايران تلقت رسالة من دونالد ترامب عبر سلطنة عمان
قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الاسلامي: انتشلنا أجزاء من حطام الطائرة داخل مياهنا الاقليمية ولدينا دلائل قاطعة
العميد حاجي زاده للمنار: كان باستطاعتنا اسقاط الطائرة الأميركية p8 التي تحمل 35 شخصا بجانب طائرة التجسس
الولايات المتحدة الأمريكية تطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي حول ايران يوم الاثنين
وسائل اعلام عراقية: شهداء وجرحى في تفجير انتحاري استهدف حسينية في منطقة البلديات شرق بغداد
البيان الختامي: صفقة القرن تعني تقديم رشوة أميركية ـ سعودية ـ بحرينية وجر فلسطين إلى مفاوضات استسلام
البيان الختامي: كل من يشارك في صفقة القرن خائن وكل دولة تشترك فيها علانية أو مداورة تخون الحق الفلسطيني
وزير الصحة العامة جميل جبق خلال اعتصام أصحاب المستشفيات: نحن بصدد السعي لتأمين الأموال للمستشفيات الخاصة
وزير الخارجية التركي مولود أوغلو يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اصفهان ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
سعر الذهب يتجاوز عتبة 1400 دولار للأونصة وهو الأعلى منذ 6 سنوات وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية وتوترات جيوسياسية
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام : نجدد تأكيدنا على التزامنا باتفاق السويد ومساراته في اتفاق الحديدة مع احتفاظنا بحق الرد
منذ 1 ساعة
21 June، 2019
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