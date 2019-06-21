رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام : نجدد تأكيدنا على التزامنا باتفاق السويد ومساراته في اتفاق الحديدة مع احتفاظنا بحق الرد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 18:53

رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام : نجدد تأكيدنا على التزامنا باتفاق السويد ومساراته في اتفاق الحديدة مع احتفاظنا بحق الرد

منذ 1 ساعة 21 June، 2019
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