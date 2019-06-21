الشيخ دعموش: رسالة ايران من اسقاط الطائرة الاميركية هي انها لن تتساهل ازاء اي عدوان على سيادتها

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن “المشهد العام لأميركا وحلفائها في المنطقة هو مشهد المرتبك والعاجز والفاشل والمهزوم في اكثر من موقع من مواقع الصراع، وأن محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى، بالرغم من التهويل والضغوط والعقوبات والبلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، لا سيما في الخليج ضد ايران، وبالرغم من الاضرار التي تلحقها هذه السياسات بدول المنطقة وشعوبها”.

وقال الشيخ دعموش خلال خطبة الجمعة: “ان الاميركي فشل في اخضاع ايران، وفشلت كل رهاناته في الداخل الايراني، فهو كان يراهن على انقسام داخلي في ايران نتيجة العقوبات والضغوط، فاصطدم بوحدة الموقف السياسي الايراني، وكان يراهن على انهيار العملة الايرانية الا انها بقيت مستقرة على ما هي عليه، وكان يراهن على الشبكات الاقتصادية والمالية والأمنية التي تحاول ان تتلاعب بالداخل الايراني فتم القاء القبض على العديد من هذه الشبكات مؤخرا وتم إفشال اهدافها، وكان يراهن من خلال حرب العقوبات على انفضاض الشعب الايراني من حول النظام وفك ارتباطه بقيادته فازداد تعلق الشعب بالدولة وازداد ارتباطه بالقيادة، لا سيما بالامام القائد السيد علي الخامنئي”.

أضاف سماحته: “ان ايران ليست دولة ضعيفة لتسكت عن العدوان الاميركي المستمر عليها، بل هي دولة قوية وقادرة على حماية نفسها وسيادتها ولا يمكن ان تتنازل عن حقوقها ودورها في المنطقة. وان الرسالة الايرانية الاساسية من اسقاط الطائرة الاميركية هي ان ايران لن تتساهل ازاء اي عدوان على سيادتها، ولن تقف موقف المتفرج، وهي لا تمزح عندما تقول انها جاهزة للرد على اي عدوان اميركي، بل سترد العدوان عن نفسها بكل ما تملك من عناصر القوة دفاعا عن شعبها وكيانها ونظامها وموقعها ودورها”.

ورأى أن “الاميركي فشل ايضا في اطلاق صفقة القرن حتى الآن حيث كان يحاول من خلالها ايجاد حلف اميركي – خليجي – اسرائيلي يؤدي الى محاصرة ايران ويتمكن من تصفية القضية الفلسطينية وإرضاء الكيان الصهيوني، ولكن مشروعه تعثر وبات اطراف هذه الصفقة مشغولين بأنفسهم”، مشيرا الى أن “هؤلاء جميعا يجهدون اليوم من اجل انعقاد مؤتمر البحرين ويضغطون على بعض الدول العربية من اجل ضمان مشاركتها فيه الا انه سيولد ميتا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام