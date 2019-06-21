النائب إيهاب حمادة: مشاريع عدة لبعلبك الهرمل تم تحويل اعتماداتها إلى السنوات المقبلة وموقفنا حاد تجاه هذا الامر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 17:22

النائب إيهاب حمادة: مشاريع عدة لبعلبك الهرمل تم تحويل اعتماداتها إلى السنوات المقبلة وموقفنا حاد تجاه هذا الامر

منذ 15 mins 21 June، 2019
ايهاب
لبنان
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، في خلال رعايته حفل افتتاح “معرض الزهور” في الهرمل، والذي نظمه اتحاد بلديات الهرمل ومؤسسة “جهاد البناء الإنمائية” في باحة بلدية الهرمل، أن “هناك مواد كثيرة في موازنة 2019 تنال من جيوب الفقراء وتؤثر على ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك ضرائب مقنعة لها علاقة بحقوق الناس. وعلى سبيل المثال مواد منع التوظيف وحسم 25% من حقوق المحالين إلى التقاعد، وهذا ليس تعاطي دولة، إنما تعاطي التاجر مع الزبون”.

ولفت الى أن “ما يشكل عمدة أحلام منطقة بعلبك – الهرمل، رمته الدولة خلف ظهرها في موازنة 2019، حيث ان العديد من المشاريع على مستوى منطقة بعلبك – الهرمل، تم تحويل اعتماداتها إلى السنوات المقبلة، كمشروع الفرز والضم الذي تقدمنا باقتراح قانون لتنفيذه، وتم تحويل اعتماده إلى العام 2022. كذلك الجامعة اللبنانية في الهرمل، فقد تم تحويل اعتماد الابنية الجامعية إلى 2023 – 2024. اما سد العاصي فهو غير ملحوظ في الموازنة وتم تحويله إلى مشروع “سيدر”.

وقال: “إن اعتماد مشروع تحديد الاراضي مؤجل، وتم سحب ملياري ليرة من مشروع اوتوستراد التوفيقية – القاع. وقد توجهنا إلى جميع المعنيين في الدولة، ونسجل موقفا حادا إزاء هذا الأمر، إضافة إلى موضوع الضرائب التي تمس الفقراء”.

وأعلن “هناك انجازات هامة على مستوى الكهرباء ومشاريع المياه في الهرمل، فقد بدأنا مع بلديات المنطقة بوضع الخطة العامة للعمل، ونتابع مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحصيل الحقوق”.

ودعا حمادة إلى “تعاون الجميع في موضوع الصرف الصحي في الهرمل”، مطمئنا “هناك شروط على مجلس الانماء والاعمار بأن يكون مجرى الصرف مغلقا والمياه التي ستخرج من المحطة صالحة لري المزروعات والأشجار المثمرة، واذا كان هناك من خلل فنحن وهم مسؤولون عنه”.

وقال: “هناك قرار تم تجميده اتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني في مناطقنا خارج المخططات التوجيهية، بحيث تصل نسبة الاستثمار إلى 50 %”، داعيا بلديات الهرمل الى “انجاز مخططات توجيهية لبلداتها، والا اذا ما طبقت نسبة الاستثمار بهذا الشكل، فنحن في مأزق حقيقي على كل المستويات”، كما دعا وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس “بوصفه وزير الوصاية إلى وقف هذا القرار”.

وشدد حمادة على “ضرورة الاستمرار بهذه الأنشطة الهامة”، مؤكدا ان “الموسم السياحي يشكل عمدة الاقتصاد في الهرمل سهلا وجردا”، مشددا على “اننا مستعدون لبذل أي جهد في سبيل الحفاظ على سهلنا وجردنا، ونهر العاصي الذي له ميزات عالية على مستوى الشرق الاوسط، ومياهه ألانظف على مستوى لبنان”.

وكان حضر الاحتفال، مفتي الهرمل الشيخ علي طه وفاعليات بلدية وحزبية واجتماعية وبيئية، وتخلله كلمات لمدير مديرية البقاع في “مؤسسة جهاد البناء” خالد ياغي، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق حول موضوع “معرض الزهور” الذي يمثل نوعا من جمالية الهرمل.

بعدها، قص شريط الافتتاح وجال الجميع في أرجاء المعرض.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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