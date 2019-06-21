النائب إيهاب حمادة: مشاريع عدة لبعلبك الهرمل تم تحويل اعتماداتها إلى السنوات المقبلة وموقفنا حاد تجاه هذا الامر

وقال: “إن اعتماد مشروع تحديد الاراضي مؤجل، وتم سحب ملياري ليرة من مشروع اوتوستراد التوفيقية – القاع. وقد توجهنا إلى جميع المعنيين في الدولة، ونسجل موقفا حادا إزاء هذا الأمر، إضافة إلى موضوع الضرائب التي تمس الفقراء”.
وأعلن “هناك انجازات هامة على مستوى الكهرباء ومشاريع المياه في الهرمل، فقد بدأنا مع بلديات المنطقة بوضع الخطة العامة للعمل، ونتابع مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحصيل الحقوق”.
ودعا حمادة إلى “تعاون الجميع في موضوع الصرف الصحي في الهرمل”، مطمئنا “هناك شروط على مجلس الانماء والاعمار بأن يكون مجرى الصرف مغلقا والمياه التي ستخرج من المحطة صالحة لري المزروعات والأشجار المثمرة، واذا كان هناك من خلل فنحن وهم مسؤولون عنه”.
وقال: “هناك قرار تم تجميده اتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني في مناطقنا خارج المخططات التوجيهية، بحيث تصل نسبة الاستثمار إلى 50 %”، داعيا بلديات الهرمل الى “انجاز مخططات توجيهية لبلداتها، والا اذا ما طبقت نسبة الاستثمار بهذا الشكل، فنحن في مأزق حقيقي على كل المستويات”، كما دعا وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس “بوصفه وزير الوصاية إلى وقف هذا القرار”.
وشدد حمادة على “ضرورة الاستمرار بهذه الأنشطة الهامة”، مؤكدا ان “الموسم السياحي يشكل عمدة الاقتصاد في الهرمل سهلا وجردا”، مشددا على “اننا مستعدون لبذل أي جهد في سبيل الحفاظ على سهلنا وجردنا، ونهر العاصي الذي له ميزات عالية على مستوى الشرق الاوسط، ومياهه ألانظف على مستوى لبنان”.
وكان حضر الاحتفال، مفتي الهرمل الشيخ علي طه وفاعليات بلدية وحزبية واجتماعية وبيئية، وتخلله كلمات لمدير مديرية البقاع في “مؤسسة جهاد البناء” خالد ياغي، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق حول موضوع “معرض الزهور” الذي يمثل نوعا من جمالية الهرمل.
بعدها، قص شريط الافتتاح وجال الجميع في أرجاء المعرض.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام