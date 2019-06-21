موسكو تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاستخدام آلية” إنستيكس” لخدمة معاملات النفط في إيران (الخارجية الروسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 17:22

موسكو تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاستخدام آلية” إنستيكس” لخدمة معاملات النفط في إيران (الخارجية الروسية)

منذ 48 mins 21 June، 2019
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