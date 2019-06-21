إصابة برصاص الاحتلال بالقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مع بدء توافد الجماهير (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 17:22
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ايران تندد في رسالة لمجلس الأمن الدولي بالاستفزاز الأميركي البالغ الخطورة بعد انتهاك مجالها الجوي
وزير الخارجية الإيراني ينشر احداثيات تظهر مسار الطائرة الأميركية من دون طيار والتي اسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية
ظريف في تغريدة على تويتر: لا نسعى للحرب لكن سندافع ببسالة وحمية عن سماء إيران وأراضيها ومياهها الاقليمية
الخارجية الإيرانية: طهران تمتلك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة الأميركية كانت في المجال الجوي الإيراني
مصدر في الخارجية الإيرانية ينفي ما تردد أن ايران تلقت رسالة من دونالد ترامب عبر سلطنة عمان
قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الاسلامي: انتشلنا أجزاء من حطام الطائرة داخل مياهنا الاقليمية ولدينا دلائل قاطعة
العميد حاجي زاده للمنار: كان باستطاعتنا اسقاط الطائرة الأميركية p8 التي تحمل 35 شخصا بجانب طائرة التجسس
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: الأميركيون يزعزعون الأمن في المنطقة وهم من فجر ناقلتي النفط في بحر عُمان
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: الوضع مع ايران يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي تشاك سكومر يبدي قلقا من انزلاق بلاده الى حرب مع ايران
صحيفة نيويورك تايمز: دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ
شبكة اي بي سي الأمريكية: إيقاف ترامب تنفيذ ضربة ضد إيران جاء بعكس ما نصح به بومبيو وبولتون
صحيفة "الغارديان" البريطانية: ايران أسقطت أكبر وأعقد طائرة مُسيرة امريكية بصاروخ أرض ـ جو
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة الأميركية تتعمد اثارة التوترات حول ايران ونحذر واشنطن من الخطوات المتهورة تجاهها
وسائل اعلام عراقية: شهداء وجرحى في تفجير انتحاري استهدف حسينية في منطقة البلديات شرق بغداد
انعقاد لقاء اعلامي موسع في بيروت لمواجهة المخاطر الكبرى لصفقة القرن على القضية الفلسطينية تزامنا مع مؤتمر البحرين
الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة
البيان الختامي لمؤتمر "إعلاميون ضد صفقة القرن": صفقة القرن تمثل أقصى حالات الاذلال والتهويد
البيان الختامي: صفقة القرن تعني تقديم رشوة أميركية ـ سعودية ـ بحرينية وجر فلسطين إلى مفاوضات استسلام
البيان الختامي: كل من يشارك في صفقة القرن خائن وكل دولة تشترك فيها علانية أو مداورة تخون الحق الفلسطيني
وزير الصحة العامة جميل جبق خلال اعتصام أصحاب المستشفيات: نحن بصدد السعي لتأمين الأموال للمستشفيات الخاصة
وزير الخارجية التركي مولود أوغلو يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اصفهان ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
سعر الذهب يتجاوز عتبة 1400 دولار للأونصة وهو الأعلى منذ 6 سنوات وسط ضعف الدولار ومخاوف اقتصادية وتوترات جيوسياسية
إصابة برصاص الاحتلال بالقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مع بدء توافد الجماهير (مراسل المنار)
منذ 59 mins
21 June، 2019
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