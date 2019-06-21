إصابة برصاص الاحتلال بالقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مع بدء توافد الجماهير (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 17:22

إصابة برصاص الاحتلال بالقدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مع بدء توافد الجماهير (مراسل المنار)

منذ 59 mins 21 June، 2019
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