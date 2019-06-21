ترامب يزعم انه “أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 17:22

ترامب يزعم انه “أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه”

منذ 1 ساعة 21 June، 2019
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