سقوط عدة قذائف صاروخية على قرية الجرنية بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 15:46

سقوط عدة قذائف صاروخية على قرية الجرنية بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة (سانا)

منذ 11 mins 21 June، 2019
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