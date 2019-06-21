الخارجية الايرانية تستدعي سفير سويسرا بطهران بصفته راعيا للمصالح الامريكية

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير سويسرا لدى طهران بصفته راعيا للمصالح الامريكية وسلمته مذكرة الاحتجاج الرسمية بشان انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي .

وافاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، بانه استدعى مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أمريكا بالوزارة “محسن بهاروند” سفير سويسرا في طهران وقدمه مذكرة احتجاج رسمية بشان انتهاك طائرة امريكية مسيرة المجال الجوي الايراني واعتبر الادارة الامريكية بانها مسؤولة عن عواقب مثل هذه الاجراءات الاستفزازية.

وتم أثناء اللقاء تقديم تفاصيل حول كيفية حدوث هذا الاعتداء، بما في ذلك الإعلان عن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لموقع اصابة الطائرة الأميركية في اجواء ايران، وأنه تم العثور على حطام الطائرة الساقطة أيضا في المياه الإيرانية، ووضعت تحت تصرف القوات المسلحة الايرانية، وسوف يتم عرضها إذا لزم الأمر.

كما دعا مساعد وزير الخارجية الى نقل هذه الرسالة بان ايران لا تريد حربا مع أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية، لكن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لن تطيق أي عمل عدواني وسيتم التصدي له على الفور وبشدة.

وقال ان القوات المسلحة الايرانية تقوم بضبط النفس الي أقصى حد ممكن، من اجل الحفاظ على الامن والهدوء في منطقة الخليج الفارسي الساخنة وبحر عمان لكن اذا اتخذ الطرف الاخر اي اجراء استفزازي سوف تواجهه بالمثل الى درجة لايمكن التکهن بالنسبة الى عواقبه وستتعرض جميع الاطراف لخسائر بالتأكيد.

وقال السفير السويسري في اللقاء بانه سيبلغ الرسالة الى واشنطن علي الفور.

المصدر: وكالة ارنا