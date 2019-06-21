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June 21 2019 - 15:47

الخطوط الجوية البريطانية تتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني

منذ 50 mins 21 June، 2019
أخبار دولية - بريطانيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأميركية وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة.
جاء الأمر الطارئ الذي أصدرته الإدارة أمس بعدما أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة من على ارتفاع شاهق بصاروخ سطح/جو ما أثار مخاوف من تهديد سلامة شركات الطيران التجارية.
وقالت متحدثة باسم شركة “آي.إيه.جيه” المالكة للخطوط الجوية البريطانية :”فريقنا للأمن والسلامة على تواصل مستمر مع السلطات في أنحاء العالم في إطار تقييم شامل للمخاطر بشأن جميع المسارات التي نعمل بها”.

المصدر: وكالات

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