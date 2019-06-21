حراك العسكريين أعلن فك الاعتصام أمام مبنى الواردات: لإلغاء بنود مشروع الموازنة المتعلقة بالعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين

أعلن العسكريون المتقاعدون، في مؤتمر صحافي عقده حراك العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء، فك إعتصامهم، أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية، في بشارة الخوري، بعدما كانوا أقفلوا مداخله الرئيسية منذ صباح الأربعاء.

وطالب العميد المتقاعد حسن حسن، في بيان أذاعه بإسم الحراك “النواب الكرام إلغاء كافة بنود مشروع الموازنة للعام 2019 التي تطال العسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية “.

ورأى حسن “أن تعزيز الموازنة يكون بالذهاب إلى مزاريب الهدر والأملاك البحرية بغية تأمين الموارد من دون مساس جيوب المواطنين والفقراء.

وأعلن حسن الاستمرار في “الحراك التصاعدي، طالما استمرت السلطة في تعنتها من إعتداء على الحقوق”، وقال:” نحن مستمرون وسنقوم بالتصعيد ومن المحتمل إقفال المرافىء الحيوية والمرافق العامة وشل حركة البلاد. ونحن نعول على النواب الذين ساندوا قضيتنا أن يستمروا في دعمهم ومساندتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام