العميد حاجي زاده للمنار: الاسبوع الماضي وجهنا انذاراً حربياً الى طائرة MQ9 وكان بامكاننا اسقاطها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 15:47

العميد حاجي زاده للمنار: الاسبوع الماضي وجهنا انذاراً حربياً الى طائرة MQ9 وكان بامكاننا اسقاطها

منذ 56 mins 21 June، 2019
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