حاجي زادة للمنار: استهداف الطائرة الأمريكية جاء بعد عدم الاستجابة للإنذارات الأربعة التي تم توجيهها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 15:47

حاجي زادة للمنار: استهداف الطائرة الأمريكية جاء بعد عدم الاستجابة للإنذارات الأربعة التي تم توجيهها

منذ 59 mins 21 June، 2019
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