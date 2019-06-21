إيران تستدعي السفير السويسري احتجاجاً على خرق طائرة أميركية بدون طيار لأجواها

استدعت الخارجية الإيرانية السفير السويسري لدى طهران الذي يتولى رعاية المصالح الأميركية وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خرق الطائرة الأميركية لأجواء إيران. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الجمعة، أن معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الأميركية محسن بهاروند، قدم لسفير سويسرا بوصفه راعياً للمصالح الأميركية، مذكرة احتجاج رسمية على اختراق طائرة بدون طيار المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية.

وقال معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الأميركية “إن القوات المسلحة الإيرانية تحاول قدر الإمكان الحفاظ على أمن وهدوء المنطقة وخاصة المنطقة الحساسة في الخليج الفارسي وبحر عمان، ولكن إذا أثار الطرف الآخر أفعالاً استفزازية، فسوف يواجه رداً حاسما، لا يمكن التنبؤ بعواقبه، والأضرار والخسائر ستكون على عاتق جميع الأطراف.

وقدم بهاروند إحاطة للسفير السويسري عن اختراق الطائرة الأميركية بدون طيار للأجواء الإيرانية، بما فيها خريطة توضيحية دقيقة عن مسير الطائرة عند اختراقها المجال الجوي الإيراني وإصابتها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية. وخلال عرضه للسفير السويسري، صور بقايا الطائرة التي حصلت عليها الجمهورية الإسلامية، أكد معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الأميركية، أن طهران لاتسعى إلى أي حرب مع أحد ومنها الولايات المتحدة الأميركية، ولكن القوات المسلحة الإيرانية لم تتهاون مع أي عمل عدائي وسوف تتعامل مع أي عدوان في الوقت المناسب.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية