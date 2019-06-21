موسكو تحذر واشنطن من الخطوات المتهورة تجاه إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة، أن خطر النزاع بين الولايات المتحدة وإيران ما يزال قائماً، وأن موسكو تدعو واشنطن إلى تقييم العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة. وقال ريابكوف للصحفيين “معظم “النيران” في الشرق الأوسط تشتعل بسبب نهج واشنطن. خطر النزاع ما يزال قائما، ومرة أخرى ندعو المسؤولين- إذا كان هناك مسؤولون في واشنطن- إلى تقييم العواقب، ونحذر من الخطوات المتهورة”. وأضاف ريابكوف “الولايات المتحدة تتعمد اتباع نهج تصعيد الموقف، إنها تثير الموقف وتدفعه إلى هاوية النزاع المفتوح”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اعلن يوم أمس الخميس، في رد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تجهز لشن ضربة ضد إيران، بأنه “في القريب العاجل سيصبح هذا الأمر معروفاً.” وفي وقت سابق من يوم امس الخميس، أعلنت ايران اسقاط طائرة أميركية بدون طيار عند مدخل الخليج جنوب البلاد، بعد أن انتهكت المجال الجوي الإيراني. في وقت لاحق، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأميركية فوق مضيق هرمز، في المجال الجوي الدولي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية