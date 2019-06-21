شمخاني: ايران لا تاخذ ترامب وتصريحاته على محمل الجد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “لا تأخذ الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتصريحاته على محمل الجد.” وقال شمخاني ضمن مشاركته في تصريح لوكالة “روسيا اليوم”، إن “سياسة العقوبات والحرب الاقتصادية التي يتبعها ترامب على الشعب الإيراني لن تؤتي أكلها”، مشيراً إلى أنها “سياسة عدائية وأنها ستهزم في النهاية”. وأضاف، “نمتلك 15 جارا، ومع الأخذ بالحدود الجغرافية والبيئة الاقتصادية، والأهم من ذلك حضور الشعب الإيراني في الحدث، فإن ذلك سيتسبب في افشال العقوبات كما حصل في السنتين والنصف الماضيتين”.

وأشار الى أن “سياسة ايران واضحة لجهة دعم الأمن والاستقرار، خاصة في الظروف العالمية والمتعلقة بمجال الطاقة، وأن طهران لن تهاجم أحد من طرفها، ولن تفعل، ولكن في حال هوجمنا فإن المعتدي سيندم”. وقال، إن “الوجود العسكري للبوارج الأجنبية وخاصة الأمريكية في المنطقة يشكل عامل توتر فيها وخير مثال على ذلك دعمهم لصدام في حربه ضد الشعب الإيراني واستخدامه الأسلحة الكيميائية، وفي النهاية دخوله الكويت، كل ذلك جاء بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية”.

المصدر: ارنا