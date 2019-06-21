ايران اتهمت أميركا بتفجير ناقلتي النفط في بحر عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 12:36

ايران اتهمت أميركا بتفجير ناقلتي النفط في بحر عمان

منذ 46 mins 21 June، 2019
أمير حاتمي
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي
ايران - عربي وإقليمي

اتهمت إيران، اليوم ، الولايات المتحدة الأميركية بتفجير ناقلتي النفط في بحر عمان.
واعتبر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن “الولايات المتحدة تقف خلف تفجير ناقلتي النفط”، مشيرا إلى أن “الأميركيين يزعزعون الأمن في المنطقة”.
وقال حاتمي، في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية اليوم :”إن الأميركيين يزعزعون الأمن في المنطقة وهم من فجروا ناقلتي النفط في بحر عمان”، موضحا أن “الولايات المتحدة الأميركية تسعى لخلق حالة خوف ورهاب من إيران”.
وأضاف : “السعوديون يدعمون أميركا بشكل أعمى في جميع القضايا وحتى من دون مراعاة مصالحهم”.

المصدر: فارس

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