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June 21 2019 - 12:36

الوزير جبق في اعتصام أصحاب المستشفيات الخاصة: نسعى لتأمين الأموال المستحقة

منذ 54 mins 21 June، 2019
الوزير جميل جبق
لبنان

القى وزير الصحة العامة جميل جبق كلمة في اعتصام أصحاب المستشفيات الخاصة أمام الوزارة، قال فيها: “المستشفيات الخاصة في لبنان هي شريكة أساسية وجزء لا يتجزأ من وزارة الصحة”، لافتا الى ان “لبنان يمر بوضع تقشفي في الموازنة وهذا يتطلب منا تحمل بعضنا البعض لأننا جميعا بالمركب نفسه، ونحن بصدد السعي لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات الخاصة”.

من جهته ناشد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في الاعتصام “المسؤولين زيادة الاعتمادات المرصودة للاستشفاء في موازنة الجهات الضامنة الممولة من الصحة”، داعيا “انشاء لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والمال والنقابة من أجل وضع آلية تؤمن تدفقا ماليا منتظما”.

اطلق هارون “صرخة من العقل والقلب عن الصعوبات التي نعاني منها والتي تنعكس أحيانا كثيرة على الناس، ونعلم مدى جدية الشأن الصحي وانعكاسات قرارات الهيئة العامة على المرضى وبرغم الضغوطات المادية والمعنوية التي تتعرض لها النقابة لقد تعاطينا بايجابية مع المرضى كي لا يتعرض أحد للأذى”.

وقال: ” ان وزارة الصحة الخيمة التي تحمي القطاع الاستشفائي والمواطنين على حد سواء”

واشار هارون الى ان “العجز المتراكم البالغ ألفي مليار ليرة أصبح يشكل عبئا ثقيلا على المستشفيات، مناشدا “زيادة الاعتمادات المرصودة للاستشفاء في موازنة الجهات الضامنة الممولة من الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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