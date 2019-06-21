رابطة الشغيلة: صفقة القرن هدفها تصفية قضية فلسطين

أدان الأمين العام لـ “رابطة الشغيلة” زاهر الخطيب في بيان “تسابق الحكام والأنظمة العربية الذين يقيمون العلاقات مع كيان العدو الصهيوني والانخراط في المخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية قضية فلسطين من خلال مشاركتهم في الترويج لصفقة القرن الأميركية – الصهيونية التي سيجري التسويق لها في المؤتمر الاقتصادي التطبيعي مع العدو الصهيوني في 25 الشهر الجاري في العاصمة البحرينية ـ المنامة”.

وشدد الخطيب على “أننا باسم شعبنا والأمة العربية نجدد العهد للمقاومة ومستمرون معا، لاستكمال تحرير الأرض واسترداد شامل للحقوق، وكامل للسيادة في وطننا العربي، بالكفاح الشعبي والجهاد المسلح، بكل تجليات المقاومة الفكرية والسياسية والثقافية والدبلوماسية، على أن تكون كلها في خدمة الكفاح المسلح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام