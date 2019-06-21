تعليق رحلات طيران من مدينة نيوارك في كاليفورنيا إلى مومباي في الهند بسبب الأزمة مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 09:20
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تعليق رحلات طيران من مدينة نيوارك في كاليفورنيا إلى مومباي في الهند بسبب الأزمة مع إيران
منذ 23 mins
21 June، 2019
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