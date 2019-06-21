دخان حريق نفايات برجا يخنق اهلها ويسمم الأجواء

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن بلدة برجا والجوار تشكو منذ مدة من انتشار الدخان والروائح الكريهة المتأتية من مكان تجميع نفايات البلدة عند الطرف الجنوبي لبرجا على أوتوستراد برجا – المعنية – الشميس. وتتفاقم المشكلة يوميا، بسبب اضرام النيران في النفايات، حيث تتسبب بإنتشار للدخان والروائح بشكل لا يطاق، مما دفع اهالي برجا مرارا الى مناشدة المسؤولين في الدولة التحرك لرفع المخاطر والأضرار والسموم المنبعثة من النفايات المجمعة.

ودعا الأهالي الحكومة الى التحرك السريع ورفع النفايات ونقلها الى مكب الكوستا برافا، بفعل الاختناق اليومي الذي يتعرضون له، وسألوا لماذا هذه اللامبالاة الرسمية لمشكلتنا المزمنة والخطيرة؟.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام