قوى الامن الداخلي: ضبط 892 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 09:20

قوى الامن الداخلي: ضبط 892 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 52 mins 21 June، 2019
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