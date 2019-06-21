قادة الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على خلف ليونكر وقمة جديدة في 30 الحالي

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي ال28 قمة جديدة في 30 حزيران الحالي بعد فشلهم مساء امس، في الاتفاق على خلف لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال توسك فجر اليوم إثر المحادثات التي جرت في بروكسل على مدى ساعات عدة وانتهت إلى الفشل “إن المجلس الأوروبي أجرى مناقشة كاملة للترشيحات لم تكن هناك أغلبية على أي مرشح، سنجتمع مرة أخرى في 30 حزيران”.

ويتعين على المرشح الذي سيخلف في الأول من تشرين الثاني اللوكسمبورغي جان-كلود يونكر أن يحصل على دعم 21 على الأقل من القادة الأوروبيين الـ 28 وعلى غالبية 376 صوتا على الأقل في البرلمان المؤلف من 751 نائبا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية