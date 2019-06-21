شبكة ABC الأمريكية عن مصادر: إيقاف ترمب تنفيذ ضربة ضد إيران جاء بعكس ما نصح به بومبيو وبولتون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 07:40

شبكة ABC الأمريكية عن مصادر: إيقاف ترمب تنفيذ ضربة ضد إيران جاء بعكس ما نصح به بومبيو وبولتون

منذ 11 mins 21 June، 2019
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