شبكة ABC الأمريكية عن مصادر: إيقاف ترمب تنفيذ ضربة ضد إيران جاء بعكس ما نصح به بومبيو وبولتون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 07:40
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وزير الخارجية الإيراني نشر احداثيات تظهر مسار الطائرة الأميركية من دون طيار والتي اسقطقها الدفاعات الجوية الإيرانية
وزير الخارجية الإيراني يعلن أن طهران ستحيل العدوان الأميركي على الأمم المتحدة وستبين أن الولايات المتحدة تكذب
الحرس الثوري الإسلامي يعلن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من طراز غلوبال هوك على سواحل هرمزغان قرب مضيق هرمز
الحرس الثوري: الطائرة الأميركية بدأت بجمع المعلومات من مضيق هرمز حتى منطقة تشابهار جنوب غرب إيران
مراسل المنار: منظومة 3 خرداد هي التي أسقطت طائرة التجسس الاستراتيجية الأميركية وهي قادرة على ضرب 4 أهداف في آنٍ معاً
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إيران ارتكبت خطأ كبيراً بإسقاطها الطائرة الأميركية
جو بايدن: من المفارقات المحزنة أن تدعو الخارجية الاميركية إيران الآن إلى تطبيق الاتفاق الذي تخلت عنه إدارة ترامب
الرئيس الروسي يحذر من كارثة في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران ويقول إن التداعيات ستكون محزنة
بوتين: ايران تفي تماما بالتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونرى أن فرض اي عقوبات بحقها لا أساس له
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: الوضع مع ايران خطير ولكننا لا نرغب بالحرب
شبكة ABC الأمريكية عن مصادر: إيقاف ترمب تنفيذ ضربة ضد إيران جاء بعكس ما نصح به بومبيو وبولتون
منذ 11 mins
21 June، 2019
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