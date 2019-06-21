نيويورك تايمز: البيت الأبيض ومسؤولون في البنتاغون يرفضون التعليق بشأن تراجع ترامب عن قرار ضرب إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 07:40

نيويورك تايمز: البيت الأبيض ومسؤولون في البنتاغون يرفضون التعليق بشأن تراجع ترامب عن قرار ضرب إيران

منذ 44 mins 21 June، 2019
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