إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد النشاط العسكري قرب مسارات جوية لطائرات مدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2019 - 07:41

إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد النشاط العسكري قرب مسارات جوية لطائرات مدنية

منذ 52 mins 21 June، 2019
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